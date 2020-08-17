اندلاع حرائق كبيرة في "الغلاف" بينها حريق مبنى تعليمي بسديروت

اندلع مساء اليوم الاثنين حريقًا كبيرًا داخل مبنى تعليمي في مستوطنة سديروت الإسرائيلية بسبب بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة، ما يرفع عدد الحرائق بمستوطنات الغلاف منذ الصباح إلى 23 حريقًا.

وقال موقع حدشوت الإسرائيلي: "إن بالون حارق سقط في ساحة مبنى تعليمي فارغ بمدينة سديروت مما تسبب بأضرار جسيمة داخل المبنى"

وكانت وسائل اعلام الاحتلال ذكرت بأن حرائق كبيرة اندلعت في غلاف غزة مما استدعى تدخل الطائرات الإسرائيلية المدنية لإخماد النيران المشتعلة في الأحراش الزراعية.

يُشار إلى أن الشباب الثائر في قطاع غزة أطلق العشرات من البالونات الحارقة تجاه مستوطنات غلاف غزة بسب تجاهل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتنفيذ التفاهمات التي أبرمت مع المقاومة الفلسطينية برعاية مصرية منذ عام 2014.





