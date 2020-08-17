حقوق الانسان تحذر من تداعيات وقف الكهرباء على قطاع غزة

حذر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، اليوم الاثنين، من تداعيات وقف تشغيل محطة توليد الكهرباء، على كافة الخدمات الأساسية لسكان قطاع غزة، خاصة الخدمات الصحية وغيره.

وجدد المركز، تأكيده على أن سياسة تشديد الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، منذ عام 2017، تندرج في إطار إجراءات العقاب الجماعي وأعمال الانتقام غير الإنسانية وغير القانونية ضد السكان المدنيين.

وأعرب المركز الفلسطيني، عن قلقه الشديد إزاء الانعكاسات الكارثية عن توقف عمل المرافق العامة والخدمات الأساسية للسكان، في حال استمر انقطاع التيار الكهربائي.

وطالب المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال لترك سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان القطاع، والتدخل العاجل لضمان توريد الوقود وكافة احتياجات سكان القطاع.

أمس، أعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، وقف عمل محطة توليد الكهرباء بكامل قدرتها الإنتاجية، صباح الثلاثاء، بسبب نفاذ كميات الوقود اللازمة لتشغيلها، بعد أن منع الاحتلال إدخال الوقود.

يشار إلى أن محطة توليد الطاقة الوحيدة في القطاع، تنتج قرابة 90 ميجا واط، فيما يحتاج سكان غزة نحو 240.