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من هو مدرب برشلونة الجديد؟

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:54 - 17 اغسطس 2020
نادي برشلونة نادي برشلونة
تقارير
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أكدت مصادر عدة أن نادي برشلونة الإسباني اختار مدربه الجديد، بعد أيام من هزيمة الفريق "المذلة" بدوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ الألماني، بنتيجة 8-2.

وقال الصحفي الإيطالي الشهير فابريتسيو رومانو، إن برشلونة اختار لاعبه السابق، الهولندي رونالد كومان لتولي تدريب الفريق بشكل فوري.

وقال رومانو ومصادر مقربة من برشلونة، إن كومان سيعلن استقالته من منصبه الحالي مدربا للمنتخب الهولندي، قبل أن يعلن توليه منصب تدريب برشلونة بشكل فوري.

يذكر أن كومان لعب مع برشلونة لستة أعوام، في الفترة بين 1989 و1995، وقاد الفريق لتحقيق دوري ابطال أوروبا موسم 1992.

أما في مجال التدريب، فتفاوتت تجارب كومان بين الفاشلة والناجحة، حيث فشل مع فالنسيا الإسباني عام 2008 ومع كيكي سيتين  الإنجليزي عام 2017، لكنه نجح بعدها بقيادة منتخب هولندا للتأهل لكأس أوروبا 2020، بأداء مقنع وتشكيلة شابة قوية.

وكان برشلونة قد أعلن إقالة مدربه السابق كيكي، بعد هزيمته العريضة بنتيجة 2-8 أمام بايرن ميونيخ الألماني، مساء الجمعة.

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