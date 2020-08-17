سلطات الاحتلال تجبر مقدسيًا على هدم محلاته

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مواطنًا مقدسيًا على هدم محلاته التجارية، تحت حجج واهية.

وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن قوات الاحتلال أجبرت المقدسي أحمد يوسف شقيرات على هدم ثلاث محلات تجارية له ذاتياً، في منطقة الصلعة في جبل المكبر بالقدس المحتلة.

وكانت تقارير مختصة في رصد انتهاكات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، قد أفادت بازدياد تلك الانتهاكات خلال الشهر الماضي والحالي، وبدعم من حكومة نتنياهو.

وهدمت جرافات وآليات الاحتلال عشرات المنازل والمحالات والمنشآت الاقتصادية والزراعية للمواطنين في الضفة المحتلة، لصالح إقامة البؤر الاستيطانية، وبدعوى أنها غير مرخصة.







