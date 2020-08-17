تحذير.. تحليق مكثف لطائرات الاحتلال في أجواء قطاع غزة

حلقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مكثف مساء اليوم الاثنين 17 – 8 – 2020 في الأجواء الشرقية على طول الحدود مع قطاع غزة والأراضي المحتلة، وسط اندلاع حرائق كبيرة في مستوطنات "غلاف غزة".

وأفاد مراسلنا في مدينة غزة أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي بمختلف أنواعها لا سيما طائرات من نوع كوبرا تحلق في مناطق مختلفة على طول حدود قطاع غزة.

وأوضح مراسلنا أن التحليق المكثف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي جاء عقب اندلاع عشرات الحرائق في مستوطنات غلاف غزة والتي تسببت بالتهام النيران لعشرات الدنمات في الأحراش الزراعية.

وذكرت وسائل اعلام الاحتلال الإسرائيلي أن أكثر من 20 حريقًا اندلع في مستوطنات "غلاف غزة" منذ صباح اليوم الاثنين، مشيرة إلى اندلاع حريقين كبيرين قرب منطقة ناحل العوز المقابلة لحي الشجاعية الأمر الذي استدعى تدخل الطائرات لإطفاء النيران.

يُشار إلى أن وحدة برق الجهادية أطلقت عشرات البالونات الحارقة تجاه مستوطنات "غلاف غزة" ردًا على تنصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي من تعهداتها خلال تفاهمات التهدئة التي أعلنت مع المقاومة برعاية مصرية عقب انتهاء حرب 2014.

ومن الجدير ذكره أن الوفد الأمني المصري يزور اليوم الاثنين قطاع غزة للقاء قادة حركة حماس للحديث عن تهدئة الاوضاع الميدانية على الحدود مع الاحتلال.