مؤتمر "أمناء المنبر" يوجه رسالة مهمة للخطباء

نظمت عشرات المؤسسات العلمائية والدعوية اليوم الاثنين (17/8/2020) بدعوة من مؤسسة منبر الأقصى الدولية، مؤتمرا لإطلاق حملة دولية بعنوان "أمناء المنبر".

ضم المؤتمر ضيوفا بارزين تقدمهم نائب وزير الشؤون الدينية التركي ووزير الأوقاف اليمني ووزيرين سابقين للأوقاف في كل من تونس وليبيا بالإضافة لمجموعة من المفتيين كان أبرزهم مفتي سلطنة عمان وعديد العلماء وممثلي المؤسسات الإسلامية.

ودشن المؤتمر انطلاق حملة دولية تتزامن مع الذكرى الـ 51 لإحراق المسجد الأقصى المبارك تهدف إلى تذكير الأمة بالحريق وتلفت الأنظار إلى المعاناة المستمرة حتى اليوم لمدينة القدس وأهلها.

وفي كلمته قال نائب وزير الشؤون الدينية التركي أكرم كلاش: "موقف الشعب التركي المسلم من قضية القدس والقضية الفلسطينية كان ولا زال نفسه الموقف الخالد للسلطان عبد الحميد الثاني الذي قال يومًا أن أرض فلسطين أرض مقدسة ووقف إسلامي ليس للبيع"

وأضاف "المرابطون في القدس هم موضع فخر لكل المسلمين في الأرض، ويقومون بواجب الدفاع عنها ناصبين أمام أعينهم حقهم في الدفاع عن بلادهم وتطهيرها من المحتلين"

من جانبه عبر وزير الأوقاف اليمني أحمد عطية عن خيبته من عدم تطبيق قرارات الأمم المتحدة بحق فلسطين والقدس وندد بما وصفه الهرولة نحو التطبيع مع المحتل حاثا الفلسطينيين على المصالحة.

أما مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي فقد أكد أن قضية فلسطين هي قضية كل مسلم على وجه الأرض مشددًا على أن قضية المسجد الأقصى وقضية أرض فلسطين لها أهمية خاصة تفوق كل بقعة في الأرض ما عدا المسجد الحرام وما حوله والحرم النبوي الشريف فهي قضية عقيدة"

وفي البيان الختامي نادت المؤسسات المشاركة في حملة أمناء المنبر الخطباء والدعاة على التركيز في خطبهم خاصة خطبة الجمعة المقبلة على ذكرى حريق الأقصى وما تعانيه مدينة القدس هذه الأيام مؤكدة في الوقت ذاته على الثوابت الإسلامية والوطنية المتعلقة بقضية المسجد الأقصى المبارك ورافضة كل أشكال التهويد التي تجري في المدينة المقدسة.

كما وندد البيان بكل أشكال التطبيع مع العدو مهما كانت صوره أو أشكاله.

يذكر أن هذه الحملة بدأت اليوم وستستمر عبر فعاليات مركزية في عدد من الدول الإسلامية على مدار أسبوع تختتم بمؤتمر شعبي يوم السبت المقبل.