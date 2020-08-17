سر طريقة عمل حلوى ليالي لبنان في البيت

تعتبر طريقة عمل حلوى ليالي لبنان ، سهلة وبسيطة جدًا، إذ يمكن لأي شخص أن يصنع حلوى ليالي لبنان في البيت، وفي وقت ليس بالقصير ولا الطويل، وهو ما اثبته تجارب اعداد الحلوى في كافة المطابخ، وفي هذه المقالة، لقد وضعنا لكم تلك الخطوات، إذ عليك تتبع المقالة حتى النهاية.

واشتهرت حلوى ليالي لبنان ، بين سكان لبنان خصوصًا وفي المنطقة العربية عمومًا، بين الاطباق الأخرى، بأنها لذيذة وشهية جدًا، إذ عبر كافة متناوليها عن ذلك في المناسبات العامة والخاصة.

وكغيرها من الوجبات والحلويات المتنوعة، وضع موقع فلسطين اليوم في هذه المقالة، مكونات ومقادير ليالي لبنان ، وطريقة عملها في البيت، وندعوكم لقراءة الخطوات وتطبيقها كما هو موجود في المقالة.

ويمكن لكافة الفئات العمرية تناول الحلوى فهي سهلة التناول والمضغ والبلع ، علاوة على طعمها اللذيذ والشهي ورائحتها النافذة.

مكونات حلى ليالي لبنان :

هذه أبرز مكونات (مقادير) لصناعة حلى ليالي لبنان في البيت، وهي:

1 كوب سميد، ناعم

4 كوب حليب سائل

3 مستكة، حبات

1/4 كوب سكر

ماء الزهر وماء الورد، القليل

للوجه:

340 غرام قشطة، ما يعادل 2 علبة

1/2 كوب فستق حلبي مطحون

قطر

خطوات اعداد حلى ليالي لبنان :

إليك أبرز خطوات صناعة حلى ليالي لبنان :

وقبل ذلك تستغرق مدة عمل ليالي لبنان 15 دقيقة.

أولا: اوضع حبات المستكة في قدر على النار، وتترك حتى تذوب وتتصاعد رائحتها، ثم اضيف الحليب، السكر والسميد إلى القدر، يحرك ويترك على نار هادئة حتى يسمك الخليط.

ثانيًا: ارفع القدر عن النار، واضف ماء الورد وماء الزهر إلى الخليط ويحرك، ثم يسكب في قالب ويوضع في الثلاجة ليبرد.

ثالثًا: وفي الخطة الأخيرة، اخرج القالب من الثلاجة، ثم قم بتوزيع القشطة على الوجه وارش الفستق بالتساوي ثم يوضع القطر وتقدم ليالي لبنان باردة.

وبهذا انتهينا من تحضير حلوى لبنان ، ونتمنى لكم طعامًا هنيئًا، ويمكن لكم تقديم الحلوى على موائد الطعام في المناسبات العامة والخاصة.

وندعوكم إلى متابعة المقالات التي نعدها في الايام المقبلة، في تحضير الوجبات والمشروبات والحلويات المتنوعة ، ويمكن تسجيل طريقة عملها على ورقة وحفظها؛ لكي تتمكنوا من الإعادة إليها في أي وقت لاحق.