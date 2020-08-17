تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي في جمهورية مصر العربية اليوم الاثنين سبب وفاة شقيقة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة بشكل مفاجئ.

وأفجعت حالة الوفاة الفنان الكبير عبد الرحمن محمود أبو زهرة لوفاة شقيقته "سعدية" بشكل مفاجئ ما اثارة حالة الحزن على الفنان الكبير.

وجاء اعلان حالة الوفاة على صفحة نجل الفنان المصري عازف البيانو، أحمد أبو زهرة، عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وكتب أحمد أبو زهرة "توفت فجر اليوم عمتي سعدية" منوهًا إلى أن والده لا يمتلك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب أحمد الجمهور عدم الانجرار وراء صفحات وهمية تحمل اسم والده.

من هو الفنان عبد الرحمن أبو زهرة؟

الفنان أبو زهرة هو عبد الرحمن محمود أبو زهرة من واليد مصر.

تخرج في معهد الفنون المسرحية عام 1958 بعد حصوله على بكالوريوس المعهد.

عمل موظفاً في وزارة الحربية ثم عين ممثلاً في المسرح القومي عام 1959

أول عمل مسرحي له كان مسرحية عودة الشباب لتوفيق الحكيم.

شارك عبد الرحمن أبو زهرة في العديد من الأعمال الإذاعية وتميز بمشاركاته في أعمال مأخوذة عن الأدب العالمي التي كان يتم تسجيلها وإذاعتها عبر إذاعة البرنامج الثقافي.

ظهر في أدوار تاريخية وكوميدية ودرامية.

تم تكريمه في المهرجان الوطني الثالث للمسرح المحترف بالجزائر في مايو 2008.

موقع نجم نيوز