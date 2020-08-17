عباس: ليس من حق الامارات التحدث باسم الشعب الفلسطيني

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، على أنه ليس من حق الامارات التحدث باسم الشعب الفلسطيني، وذلك في أعقاب الاتفاق الأمريكي الإسرائيلي الاماراتي، الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس.

وجاء حديث عباس، خلال اتصاله مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبحث مسألة الاتفاق الثلاثي ، واستئناف المفاوضات مع حكومة الاحتلال، وفق وكالة "وفا".

وحال أقدمت أي دولة عربية على خطوة مماثلة للإمارات، شدّد عباس، على أنه "سيتخذ الموقف نفسه الذي اتخذناه تجاه أبو ظبي، وانه "لن يقبل بأن يتم استخدام القضية الفلسطينية كذريعة للتطبيع أو أي سبب آخر".

واتفق الرئيسان على ضرورة استئناف المفاوضات مع الاحتلال، كما جاءت في تغريدة ماكرون، أن الاستئناف تهدف إلى "التوصل إلى حل عادل".

ودعا ماكرون، الرئيس عباس لزيارة باريس، لاستكمال التشاور حول مجمل الأوضاع المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

ومن جهته، أكد عباس زكي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتحك أنه "سيعقد اجتماعا للقيادة الفلسطينية، الأربعاء المقبل، لتحديد الخطوة المقبلة ردا على قرار التطبيع.