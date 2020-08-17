حرائق كبيرة في مستوطنات "غلاف غزة" والطائرات تحاول اخماد النيران

تواصل وحدة برق الجهادية اليوم الاثنين 17-8-2020 إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات "غلاف غزة" محدثة حرائق كبيرة التهمت آلاف الأراضي الزراعية للاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد مراسلنا بأن عناصر وحدة برق الجهادية إلى جانب كافة الوحدات المجاهدة تقوم بإطلاق البالونات الحارقة منذ ساعات صباح اليوم الاثنين تجاه مستوطنات "غلاف غزة" رغم وصول الوفد الأمني المصري إلى القطاع.

ووفقًا لوسائل اعلام الاحتلال الإسرائيلي فإن أكثر من 15 حريقًا اندلع في مستوطنات الغلاف متسببة بالتهام النيران لعشرات الدنمات الزراعية.

وتركزت الحرائق في المجلس الإقليمي أشكول وفقًا لموقع حدشوت العبري.

وذكرت وسائل اعلام الاحتلال الإسرائيلي أن حريقًا ضخمًا اندلع في مستوطنات غلاف غزة بالتحديد في منطقة ناحل العوز شرق حي الشجاعية.

وأشارت إلى أن الدفاع المدني استخدم الطائرات لاخماد النيران المشتعلة في ناحل العوز بعد تصاعد أعمدة النيران والدخان بشكل كبير جدًا.





























