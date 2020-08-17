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أحرقوا الخيانة.. حملة شعبية شبابية لحرق صور حكّام الإمارات

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:54 - 17 اغسطس 2020
احرقوا الخيانة احرقوا الخيانة
تقارير
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رفضاً لاتفاق العار بين الإمارات والعدو الصهيوني، تنطلق هذا الأسبوع الحملة الشعبية لحرق صور حكّام الإمارات، في الدول العربية والإسلامية.

حيث سيقوم الشبّان بطباعة صور حكّام العار وحرقها أمام المنازل وفي الشوارع والساحات العامّة، على أن تستمر فعاليات حرق الصوّر لعدّة أيام.

ودعا ناشطون عرب أحرار العالم للمشاركة الفاعلة والانتفاض بوجه حكّام العار والخيانة، وتسجيل موقف شعبي ضد اتفاقيات الخذلان والتطبيع.

كما بيّن المرصد العربي لمقاومة التطبيع "أن الانتفاض بوجه الخطوات التطبيعية العربية واجب على كل حرّ عربي".

وأضاف المرصد أن التنسيق سيستمر بين الفعاليات والأطر الشبابية والأهلية لتوحيد الجهود والتحركات الشعبية الرافضة لمثل هذه الاتفاقيات.

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