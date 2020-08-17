أقوى طريقة عمل حلوى ليالي لبنان في دقائق

أقوى طريقة عمل حلوى ليالي لبنان في البيت وبدقائق معدودة ، حيث ازدادت عمليات بحث السكان على طريقة عمل ليالي لبنان على المنصات الرقمية وبالإنترنت منها جوجل، للحصول على خطوات اعدادها دون أي عناء أو جهد إضافي.

وركزت وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على وضع طريقة عمل حلوى ليالي لبنان ، حتى يتمكن كافة السكان والباحثين عنها في الحصول عليها لإعدادها وصناعتها في البيت ، حيثُ وفرناها في أسفل المقالة.

وفيما يتعلق بصانعة حلوى ليالي لبنان ، فتعد سهلة وبسيطة، وهي سهلة التصنيع والتحضير، وما عليك سوء العمل وفق الخطوات الموضحة في الاسفل.

ويمكن لكافة الفئات العمرية تناول حلوى ليالي لبنان فهي سهلة التناول والمضغ والبلع ، علاوة على طعمها اللذيذ والشهي ورائحتها النافذة.

مقادير حلى ليالي لبنان :

هذه أبرز مكونات (مقادير) لصناعة حلى ليالي لبنان في البيت، وهي:

1 كوب سميد، ناعم

4 كوب حليب سائل

3 مستكة، حبات

1/4 كوب سكر

ماء الزهر وماء الورد، القليل

للوجه:

340 غرام قشطة، ما يعادل 2 علبة

1/2 كوب فستق حلبي مطحون

قطر

خطوات صناعة حلى ليالي لبنان :

إليك أبرز خطوات صناعة حلى ليالي لبنان :

وقبل ذلك تستغرق مدة عمل ليالي لبنان 15 دقيقة.

أولا: اوضع حبات المستكة في قدر على النار، وتترك حتى تذوب وتتصاعد رائحتها، ثم اضيف الحليب، السكر والسميد إلى القدر، يحرك ويترك على نار هادئة حتى يسمك الخليط.

ثانيًا: ارفع القدر عن النار، واضف ماء الورد وماء الزهر إلى الخليط ويحرك، ثم يسكب في قالب ويوضع في الثلاجة ليبرد.

ثالثًا: وفي الخطة الأخيرة، اخرج القالب من الثلاجة، ثم قم بتوزيع القشطة على الوجه وارش الفستق بالتساوي ثم يوضع القطر وتقدم ليالي لبنان باردة.

وبهذا انتهينا من تحضير حلوى لبنان ، ونتمنى لكم طعامًا هنيئًا، ويمكن لكم تقديم الحلوى على موائد الطعام في المناسبات العامة والخاصة.

وندعوكم إلى متابعة المقالات التي نعدها في الايام المقبلة، في تحضير الوجبات والمشروبات والحلويات المتنوعة ، ويمكن تسجيل طريقة عملها على ورقة وحفظها؛ لكي تتمكنوا من الإعادة إليها في أي وقت لاحق.