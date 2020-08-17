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سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 17/8/2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:42 - 17 اغسطس 2020
الجنيه المصري الجنيه المصري
تقارير
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شهدت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى تباينا، فى التعاملات الصباحية اليوم الاثنين، فيما تراجع سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى.

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع.

اليورو

18.77 جنيه للشراء، و18.94 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترلينى

20.74 جنيه للشراء، و 20.93 جنيه للبيع.

الريال السعودى

4.24 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

الدينار الكويتى

49.48 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتى

4.31 جنيه للشراء، مقابل سعر 4.35 جنيه للبيع.

ويشهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري تراجعًا فى الفترة الأخيرة.

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