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الاحتلال تجرف أراضي الفلسطينيين في طولكرم

  • فلسطين اليوم - طولكرم
  • 14:23 - 17 اغسطس 2020
جرافات الاحتلال تهدم منشآت فلسطينية (ارشيف) جرافات الاحتلال تهدم منشآت فلسطينية (ارشيف)
تقارير
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شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، في تجريف أراضي المواطنين الفلسطينيين في مدينة طولكرم شمال الضفة المحتلة.

وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن جرافات الاحتلال جرفت مساحات واسعة من أراضي المواطنين في قرية شوفة، وذلك لإقامة مشاريع استيطانية جديدة، ضمن مخططات خطط لها حكومة نتنياهو منذ سنوات.

وبيّنت أن قوات الاحتلال اعتدت على أهالي القرية، في أعقاب أعمال التجريف، واعتقلت عددًا منهم.

يُشار إلى أن حكومة الاحتلال تدعم أعمال تجريف أراضي المواطنين في كافة انحاء الضفة المحتلة، بهدف تنفيذ مخططات الاستيطان، وبناء مزيد من البؤر الاستيطانية، وتوسيعها.

 

 

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