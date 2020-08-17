صرف مساعدات السعودية لإعادة بناء وتأهيل المنازل في غزة

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدء صرف الدفعات المالية من المساعدات السعودية لتعويض الأضرار للعائلات الفلسطينية غير اللاجئة في قطاع غزة.

وتستهدف المنحة السعودية في مرحلتها الخامسة تعويض المنازل المتضررة بشكل كامل، حيث سيتسلم نحو 196 أسرة من فئة الأضرار الكلية مخصصات من دفعاتها المستحقة لإعادة تأهيل وصيانة منازلهم بمبلغ إجمالي قدره 1,127,00 دولار.

وباختتام المرحلة الخامسة من المنحة السعودية لقطاع غزة، ستتمكن 272 أسرة فلسطينية متضررة بشكلٍ كامل من إعادة بناء منازلهم.

يشار إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قام بتوقيع ملحق مذكرة تفاهم مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى، بدعم من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 10 ملايين دولار، لدعم إعادة بناء وتأهيل المنازل في قطاع غزة للسنة الخامسة على التوالي.

ويذكر أنه بتوقيع الملحق الرابع من هذه الاتفاقية، فقد وصل الدعم الإجمالي الذي قدمه الصندوق السعودي للتنمية إلى مبلغ 81.5 مليون دولار، استفاد منه 13,467 عائلة في قطاع غزة.