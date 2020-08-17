الفصائل الفلسطينية تعلن عن تنظيم سلسلة فعاليات رسمية و شعبية رفضاً للتطبيع

أعلنت الفصائل والقوى السياسية والوطنية والمجتمعية في قطاع غزة اليوم الاثنين عن تنظيم سلسلة من الفعاليات الرسمية والشعبية تحت عنوان" التطبيع خيانة".

و أكدت الفصائل في بيان لها أنها ستبدأ هذه الفعاليات غدا الثلاثاء 18 أغسطس س 11 صباحا بتنظيم لقاء وطني جامع وشامل في قاعة الهلال الأحمر بجوار مستشفى القدس تل الهوا.

و في يوم الأربعاء 19 أغسطس، سيتم تنظيم مسيرة جماهيرية حاشدة تنطلق س 10.30 صباحا من مفترق الصناعة باتجاه دوار أنصار.

و دعت الفصائل الفلسطينية جماهير شعبنا للمشاركة الفاعلة في مسيرة الأربعاء تأكيداً على الحق الفلسطيني الثابت ورفضاً لكل الاتفاقات الهزيلة التي تستهدف شعبنا وحقوقه التاريخية.