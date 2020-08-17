نتنياهو: نعمل على تنظيم رحلات مباشرة إلى الامارات

أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن العمل جارٍ لتنظيم رحلات جوية مباشرة بين "إسرائيل" ودبي وأبوظبي عبر أجواء المملكة العربية السعودية.

وأضاف نتنياهو خلال زيارته لمطار بن غوريون وفقًا لمواقع إسرائيلية: "نعمل حاليا على رحلات مباشرة بين "تل أبيب" ودبي وأبو ظبي ستمر فوق السعودية، إنها رحلة قصيرة مدتها ثلاث ساعات فقط"

وزعم نتنياهو بأن دولة الامارات مهتمة بشكل كبير جدًا بالاستثمارات العائلة في التكنولوجيا في دولة الاحتلال.

وحول الاتفاق التطبيعي مع الامارات قال نتنياهو: "الاتفاق هو في المجال السياحي حاليًا ويمثل دعمًا كبيرًا للاقتصاد الإسرائيلي وقدرات وإمكانيات المستوطنين في "إسرائيل".