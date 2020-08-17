حماس: اتفاق على عدد من الفعاليات الوطنية رفضاً لمخطط الضم و التطبيع

أعلن المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم أنه تم الاتفاق على عدد من الفعاليات الوطنية في قطاع غزة يشارك فيها كل القوى والفصائل الفلسطينية خلال هذا الأسبوع لإعلاء الصوت الموحد الرافض لمخطط الضم والتطبيع.

و أوضح قاسم في تصريح صحفي له ظهر اليوم الاثنين أن هناك لقاءات مستمرة مع القوى والفصائل الفلسطينية لتعزيز الموقف الفلسطيني الموحد لمواجهة خطر التطبيع خاصة بعد توقيع الإمارات لاتفاق تطبيع مع الاحتلال.

و بين أن حركة حمــ ـاس تجري اتصالات مستمرة مع كل الأطراف لتوحيد رؤية للمواجهة.

و أشار قاسم الى أن حمـــ ـاس وضمن استراتيجيتها بوجوب العمل الوطني المشترك بادرت في كل المحطات لتوسيع قاعدة العمل المشترك ورسمت غزة لوحات عمل وحدوي متقدمة، يجب أن تشكل أرضية لعمل وطني موحد في كل الساحات ضمن استراتيجية نضال موحدة متفق عليها من كل الفصائل.