الاحتلال يواصل عزل أسيرين منذُ 7 شهور

أفاد نادي الأسير، اليوم الاثنين، بأن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تواصل عزل الأسيرين الفلسطينيين محمد خرواط، وحاتم القواسمة انفرادياً، منذُ أكثر من أربعة شهور.

وأوضح نادي الاسير، ان الاسيرين يعيشان في ظروف قاسية وصعب، وقد تعرضا للنقل عدة مرات منذ تاريخ عزلهما.

وأشار إلى أن الأسير خرواط يقبع في عزل سجن "مجدو" والأسير القواسمة في عزل سحن "أيالون- الرملة" الاسرائيليين.

وبيّن النادي، أن خرواط محكوم بالسّجن مدى الحياة، وهو معتقل منذ عام 2002م، والقواسمة بالسّجن مدى الحياة، وهو معتقل منذ عام 2003م.

وأكد على أن إدارة سجون الاحتلال تنتهج سياسة العزل الانفرادي، كأحد أبرز أدواتها التنكيلية. علاوة على ظروف العزل القاسية التي يواجهها الأسير.

وذكر نادي الأسير، أن حكومة الاحتلال تحرم الأسير المعزول من حقه في الزيارة لتضعه في عزل مضاعف، موضحًا أنه منذ مطلع العام الجاري استهدفت إدارة السجون مجموعة من الكوادر التنظيمية عبر عمليات عزل متكررة.

وأضاف، أن إجراءات إدارة السجون المرتبطة بانتشار الوباء، فاقمت من معاناة الأسرى المعزولين، خاصة مع توقف زيارات المحامين خلال الفترة الماضية، والتي تُشكل الوسيلة الوحيدة للأسير المعزول، للتواصل مع العالم الخارجي.