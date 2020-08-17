اشتية: التطبيع الاماراتي مع "اسرائيل" خروج عن الاجماع العربي

اعتبر رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، اليوم الاثنين، أن الاتفاق الاماراتي "الإسرائيلي" برعاية أميركية، هو خروج فاضح عن الاجماع العربي.

وأوضح اشتية خلال جلسة الحكومة الفلسطينية، أن تطبيع العلاقات والصلاة في الاقصى تحت السيادة "الاسرائيلية" مرفوض، وموضوع الضم وتجميده جاء لصلابة الموقف الفلسطيني.

وقال: "الحديث عن فلسطين وما تقبل به او ترفضه هو شأن فلسطيني، ويمثله الرئيس محمود عباس، وإن تعزيز ترسانة الاسلحة الاماراتية من المزود الاميركي لن يكون على حساب القدس وفلسطين".

و كشف رئيس الوزراء الفلسطيني عن اجتماع ستعقده القيادة الفلسطينية يوم الأربعاء المقبل لبحث عدد من الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وشدد على أن حكومة السلطة الفلسطينية ستواصل مواجهة خطط الضم ومخططات الاستيطان الإسرائيلية، وأدان الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين وممتلكاتهم.

وتعتزم منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية الاجتماع، بعد غد الأربعاء، لتحديد خطوات الفترة المقبلة، بعد اتفاق التطبيع بين الإمارات و"إسرائيل".

وبين عضو اللجنة المركزية لـ"فتح" عباس زكي، أن "دعوات وجهت إلى القيادات الفلسطينية لحضور الاجتماع".

ولفت إلى أن الاجتماع يشمل أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واللجنة المركزية لحركة "فتح"، والأمناء العامون للفصائل بما فيها "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وممثلو وقادة أجهزة الأمن، وطاقم الرئاسة.