القيادي شهاب: تنكيل جنود الاحتلال بالعمال يؤكد حق شعبنا بالمقاومة

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي دَاوُود شهاب اليوم الاثنين 17/8/2020، أن مشاهد الفيديو التي انتشرت حول تنكيل جنود الاحتلال بحق العمال الفلسطينيين على أحد الحواجز في الضفة المحتلة، يظهر مدى سادية الاحتلال وعنجهيته وتعطي شعبنا الحق في المقاومة.

وقال شهاب في تصريح له عبر حسابه على "فيسبوك"، تعقيباً على الفيديو الذي انتشر عن تنكيل جنود الاحتلال بحق العمال الفلسطينيين على أحد الحواجز بالخليل: "هذا غيض من فيض حول مشاهد العدوان والترهيب والتعذيب بحق أبناء شعبنا".

وأضاف شهاب:" هناك أحداث ومشاهد بعيدة عن العدسات تحدث يومياً، ومن بينها مطاردات وملاحقات للصيادين في بحر غزة، وآلاف الاعتداءات التي تقع يومياً بحق المزارعين والفلاحين الذين يُلاحقون في لقمة عيش مغمسة بالألم والمعاناة."

وأكدت شهاب، على أن هذا المشهد وحده يُعطي للشعب الفلسطيني الحق في المقاومة وفعل كل شيء انتقاماً من العنصرية والسادية التي تحكم جنوداً مدججين بالحقد والكراهية ومحشوة عقولهم بالإرهاب .

وشدد شهاب على :"إننا شعب حرٌ كريم لا يقبل المهانة ولا المذلة، وهذا ما ستكشفه الأيام لتلك العصابات التي تستقوي على العمال العزل".

ولفت إلى أن ثقافة شعبنا وتقاليده ونخوته لا تقبل أبداً هذا الامتهان لأبنائه وتأبى الخنوع أمام هذا العدو المتغطرس.