وفد المخابرات المصرية يصل غزة لبحث تفاهمات التهدئة بعد توتر الأوضاع الميدانية

وصل وفد المخابرات المصرية ظهر اليوم الإثنين، إلى قطاع غزة، في أعقاب تنصل الاحتلال الإسرائيلي من تفاهمات التهدئة التي وقعت منتصف 2019.

وأفادت المصادر الخاصة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أنَّ الوفد الأمني المصري وصل قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون/ايرز بعد لقائه مسؤولين إسرائيليين، وفلسطينيين في رام الله، في محاولة للعودة إلى تفاهمات التهدئة.

وتأتي زيارة الوفد الأمني المصري بعد توتر الأوضاع بين قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي، على خلفية تنصل الأخير من تفاهمات التهدئة، وقصفه لمواقع المقاومة في القطاع، ما أعقبه إطلاق الشباب الثائر البالونات الحارقة تجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وأشارت المصدر إلى أنَّ الوفد سيعقد اجتماعاً مع قيادة حركة حماس في غزة، يعقبه لقاء مع الفصائل الفلسطينية، لافتةً إلى أنَّ الوفد زار الاحتلال الإسرائيلي قبل ثلاثة أيام للتشاور في إمكانية تثبيت تفاهمات التهدئة.

وذكرت المصادر أنَّ الوفد الأمني سيدخل قطاع غزة، ضمن إجراءات وقائية واحترازية عالية.

ولعب الوفد الأمني المصري مراراً دور الوسيط بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة لتثبيت التهدئة.