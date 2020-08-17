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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية تنشر تفاصيل سلسلة فعاليات جامعة رفضاً للتطبيع

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:26 - 17 اغسطس 2020
مسيرة مسيرة
تقارير
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أكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية بأنَّ العمل جاري للتحضير والترتيب للقاء وطني موسع في قطاع غزة، يعقبه مسيرة حاشدة استنكارا ورفضاً لاتفاق العار التطبيعي بين العدو ودولة الامارات.

ومن المقرر أن تبدأ هذه الفعاليات غداً الثلاثاء 18 أغسطس س 11 صباحاً بتنظيم لقاء وطني جامع وشامل في قاعة الهلال الأحمر بجوار مستشفى القدس تل الهوا، يعقبه تنظيم مسيرة جماهيرية حاشدة يوم الأربعاء 19 أغسطس تنطلق س 10.30 صباحا من مفترق الصناعة باتجاه دوار أنصار

ودعت اللجنة جماهير شعبنا للمشاركة الفاعلة في مسيرة الأربعاء، تأكيداً على الحق الفلسطيني الثابت ورفضاً لكل الاتفاقات الهزيلة التي تستهدف شعبنا وحقوقه التاريخية.

 

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