المدلل: التحضيرات جارية لعقد سلسلة فعاليات وطنية لمواجهة المؤامرات التي تحاد ضد القضية

أكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي الأستاذ أحمد المدلل أن التحضيرات جارية لعقد سلسلة فعاليات وطنية تضم الكل الفلسطيني من أجل مواجهة المؤامرات التي تُحاك ضد القضية الفلسطينية وعلى رأسها هرولة بعض الانظمة العربية للتطبيع مع العدو الصهيوني.

وأكد المدلل في تصريح صحفي ان لقاء وطنياً موسعاً سيعقد يوم غدٍ الثلاثاء في غزة، يعقبه مسيرة وطنية حاشدة يوم الاربعاء المقبل، تعبيراً عن تمسك الفلسطينيين بحقهم على الرغم من كل المؤامرات.

وأشار إلى أنَّ الترتيبات جارية من اجل مزيد من الفعاليات الوطنية التي ستشهدها الساحة الفلسطينية في الايام القادمة.

في السياق، أكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية بأنَّ العمل جاري للتحضير والترتيب للقاء وطني موسع في قطاع غزة، يعقبه مسيرة حاشدة استنكارا ورفضاً لاتفاق العار التطبيعي بين العدو ودولة الامارات.

ومن المقرر أن تبدأ هذه الفعاليات غداً الثلاثاء 18 أغسطس س 11 صباحاً بتنظيم لقاء وطني جامع وشامل في قاعة الهلال الأحمر بجوار مستشفى القدس تل الهوا، يعقبه تنظيم مسيرة جماهيرية حاشدة يوم الأربعاء 19 أغسطس تنطلق س 10.30 صباحا من مفترق الصناعة باتجاه دوار أنصار

ودعت اللجنة جماهير شعبنا للمشاركة الفاعلة في مسيرة الأربعاء، تأكيداً على الحق الفلسطيني الثابت ورفضاً لكل الاتفاقات الهزيلة التي تستهدف شعبنا وحقوقه التاريخية.