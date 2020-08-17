فياض: اتفاق الإمارات جائزة ضخمة لإسرائيل ونحن في زمن رديء

قال رئيس الوزراء الأسبق سلام فياض، أن "إسرائيل" حصلت بموجب اتفاق التطبيع مع الإمارات، على جائزة ضخمة لقاء مجرد إرجاء إقدامها على ارتكاب انتهاك فاضح آخر في حق القانون الدولي.

واعتبر فياض في تصريح نشره معهد "بروكينجز" الأمريكي، أن هذا الاتفاق هو "مؤشر آخر على رداءة الزمن الذي نحن فيه".

وقال فياض :"إن هذا الإعلان دليلٌ آخرٌ على الأوقات العصيبة التي نمر بها. لم يكن القادة العرب يعرفون، عندما تبنوا مبادرة السلام العربية قبل 18 عامًا تقريبًا، أن التطبيع من أجل انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة سيتحول إلى تطبيع لمجرد تعليق – بمعنى: التأجيل إلى وقت أكثر ملاءمة – لمزيد من الضم الرسمي لأراضي الضفة الغربية. وحصدت إسرائيل جائزة ضخمة لمجرد امتناعها مؤقتًا عن ارتكاب انتهاك فاضح آخر في حق القانون الدولي.