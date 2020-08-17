مباحثات حاسمة اليوم قد تُحرك مولدات محطة الكهرباء وجدول الـ3 ساعة جاهز غداً حال الفشل

أقل من 24 ساعة تفصلنا على قرار إيقاف العمل بمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، بعد منع قوات الاحتلال إدخال السولار الصناعي وكافة مشتقات الوقود للقطاع كإجراء عقابي ولتشكيل مزيداً من التضييق على المقاومة في قطاع غزة التي تواصل أساليب الضغط الشعبية لرفع الحصار كاملاً عن القطاع وتطبيق تفاهمات التهدئة.

زيارة الوفد المصرية المفصلية لقطاع غزة، قد تضع حداً لكافة قرارات الاحتلال وتعيد المياه لمجاريها، وتوقف قرار ايقاف محطة التوليد بعد السماح لإدخال السولار، إلا ان كافة السيناريوهات المطروحة تبقى معلقة لحين اتمام الاتصالات وسط توقعات ببدء جدول الـ3 ساعات غداً.

عجز الكهرباء سيصل لـ75 %

المهندس ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة، أكد أن محطة التوليد في قطاع غزة ستتوقف عن العمل غداً بسبب عدم تزويد المحطة بالوقود، محذراً من تبعيات هذا الإجراء الذي سيؤثر على كافة مناحي الحياة.

وقال ملحم خلال تصريحات لإذاعة القدس وتابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن عجز الكهرباء في غزة قد يصل لـ75%، ولن نتمكن من ضبط جدول الـ8 ساعات وصل وقطع كما كان في السابق .

واعتبر، أن الحل الوحيد لمشكلة محطة توليد الكهرباء هو تزويد محطة كهرباء غزة بالغاز الطبيعي، إلا أن هذا المشروع المعطل يحتاج إلى موافقة من الجانب الإسرائيلي وموافقة من الرباعية الدولية، موضحاً انه في حال أخد الموافقات من الجميع فإن المشروع بحاجة الى عامين ليرى النور .

وناشد ملحم كافة الاطراف حالياً لإدخال الوقود لقطاع غزة لتفادي كارثة حقيقة قد تقع .

لا جدول محدد

ومن جانبه قال محمد ثابت الناطق باسم شركة توزيع الكهرباء ان الاحتلال يمنع إدخال الوقود بكافة أشكاله للقطاع ولا يقتصر الأمر على السولار الصناعي المخصص للمحطة فقط مما يشكل خطر حقيقي على القطاع ، معتبراً ان قرار الاحتلال يهدف للضغط على الاحتلال والقطاع .

وأوضح خلال تصريحات لإذاعة القدس وتابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" ان الشركة ستقوم بتوزيع الكهرباء حتى أخر ميجا وات متواجد لديها ، موضحاً ان كمية الكهرباء التي كانت تصل القطاع من الخطوط "الاسرائيلية" 120 ميجاوات , ومن محطة التولد 63 ميجاوات .

وأشار إلى أنه في حال توقف المحطة فإن القطاع سيفقد 63ميجا وات اي ثلث الكمية ، ولا يمكن التنبؤ حالياً بجدول للكهرباء الا ان عدد الساعات المتوقعة من 3-4 ساعات فقط .

وأعرب عن أمله أن تتواصل المساعي لمنع الاحتلال عن الاستمرار في قراراه بمنع ادخال الوقود ، التي قد تكون لها نتائج كارثية على كافة المناحي .