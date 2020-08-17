مهجة القدس تنعى والدة الشهيد المجاهد أيمن العيلة

تقدمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ اليوم الاثنين من عائلة العيلة بالتعازي والمواساة بوفاة فقيدتهم الحاجة/ عايشة سليمان محمود العيلة (أم العبد) والدة الشهيد المجاهد/

أيمن لطفي خليل العيلة.

وقد وافقتها المنية صباح اليوم الإثنين 27 ذو الحجة 1441هـ الموافق 17/08/2020م، في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، عن عمر يناهز (81) عاماً قضتها طائعة لله صابرة محتسبة.

وقالت:" سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".

جدير بالذكر أن الشهيد المجاهد أيمن العيلة ولد بتاريخ 13/02/1975م وهو متزوج ولديه 3 أبناء؛ واستشهد بتاريخ 17/12/2007م برفقة الشهداء كريم الدحدوح وعمار أبو السعيد ونائل طافش، حيث تم رصدهم من قبل طائرات الاستطلاع الصهيونية أثناء قيامهم بمهامهم الجهادية.