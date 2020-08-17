إذاعة الاحتلال: الوفد المصري ليس لديه ما يقدمه وغزة أمام مفترق طرق

أكد "جاكي حوجي" كاتب "اسرائيلي" في اذاعة جيش الاحتلال ان الوفد الامني المصري يشرع اليوم الاثنين 17 /8/2020 ، بجهود وساطة بين الفصائل في قطاع غزة و"اسرائيل" لكن ليس لديهم ما يقدمونه ، معتبراً ان الطرفان يقفان على مفترق طرق سواء الذهاب لمواجهة عسكرية أو احتواء التوتر-والأمر غير مرتبط فقط بالمنحة القطرية.

ووصف الكاتب "الاسرائيلي" اليوم بالمتوتر في غزة وخاصة ان محطة الكهرباء ستتوقف عن العمل بسبب توقف الوقود القادم من "إسرائيل" وتقليص نشاط محطة توليد الكهرباء يعني العودة إلى الوراء سنتين، إلى حالة من 3-4 ساعات من الكهرباء في اليوم، لكن الآن ستواجه المستشفيات ومراكز العزل صعوبة في العمل في ظل كورونا

وأشار الى ان إسرائيل استخدمت " كل أوراق الضغط التقليدية لديها في الأسبوع الماضي باستثناء ضربة قوية ، واصفاً ان الأمر غير مرتبط فقط بالمنحة القطرية.