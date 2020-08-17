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يوفنتوس تعرض "رونالدو" للبيع ..فما السعر المطلوب ؟

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 10:00 - 17 اغسطس 2020
كرستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الايطالي كرستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الايطالي
تقارير
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أكد صحيفة "موندو ديبورتيفو“ أن إدارة يوفنتوس، لا تمانع رحيل نجم الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، هذا الصيف، مقابل 60 مليون يورو.

وبينت الصحيفة الإسبانية، ان يوفنتوس يرغب في التخلص من راتب رونالدو الكبير، والذي يصل لـ30 مليون يورو سنويا، لتقليص حجم الرواتب في الفريق وفتح المجال لصفقات جديدة.

وكانت تقارير إعلامية، تحدثت في وقت سابق، عن عرض رونالدو على عدة أندية من بينها برشلونة، لكن يبقى باريس سان جيرمان الفرنسي، المرشح الأكبر لضم النجم البرتغالي البالغ عمره 35 عاما.

وانضم رونالدو إلى يوفنتوس قادما من ريال مدريد في العام 2018، من أجل قيادة اليوفي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، لكنه لم ينجح في ذلك حتى الآن.

 

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