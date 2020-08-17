من هي الدولة التالية التي تتوقعها الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات مع "اسرائيل"؟

أكد روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي أمس الاحد 16/8/2020، ان الولايات المتحدة واثقة من أن العديد من الدول الأخرى ستتوصل لاتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل، بعد إعلان تطبيع العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.

وبين أوبراين بأن "زخما يجري في المنطقة من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل". مشيرا إلى أن ترامب وكبير المستشارين جاريد كوشنر ووزير الخارجية مايك بومبيو أنهوا محادثات مع قادة آخرين في المنطقة للانضمام للاتفاق.

وألمح أوبراين، إلى أنه "من الممكن" أن تكون السعودية "هي التالية في تطبيع العلاقات مع إسرائيل".

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي"وفقا لشبكة "فوكس نيوز"، "نحن متفائلون. علينا أن نرى ما سيحدث.. إننا نتحدث مع عدد من الدول بالإضافة إلى السعودية.

تأتي تصريحات أوبراين بعد يوم واحد من تصريحات مشابهة لـ جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أكد أن "تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية قادم، وأنه "أمر حتمي".

ووصف كوشنر، في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" الأمريكية، اتفاق تطبيع العلاقات بين تل أبيب وأبوظبي بـ"الخطوة التاريخية"، مضيفا: "أعتقد أن لدينا دولا أخرى مهتمة جداً بالمضي قدماً"، في إشارة إلى العلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل".

وتابع مستشار الرئيس ترامب المكلف بالشرق الأوسط: "أعتقد أنه من المحتم أن يكون للسعودية وإسرائيل علاقات طبيعية تماما، وأنهما ستكونان قادرتين على تحقيق الكثير من الأعمال العظيمة معا.. من الواضح أن السعودية كانت رائدة في صنع التجديد، ولكن لا يمكنك قلب بارجة بين عشية وضحاها".