رام الله: اجتماع للفصائل الفلسطينية الأربعاء لبحث تداعيات "اتفاق التطبيع"

من المقرر، أن تعقد قيادة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية اجتماعاً، الأربعاء المقبل، لتحديد خطواتها بعد اتفاق التطبيع بين الإمارات و"إسرائيل"، بحضور حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وقد أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني "فتح" عباس زكي، أن قيادة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية تعتزم الاجتماع الأربعاء، وقد وجهت دعوات إلى القيادات الفلسطينية لحضور الاجتماع مساء الأربعاء المقبل في رام الله".

وقال زكي، في تصريحات إعلامية محلية: "إن الاجتماع سيبحث الخطوات المزمع اتخاذها فلسطينياً بعد الإعلان عن اتفاق التطبيع بين أبو ظبي و"تل أبيب".

ولفت زكي إلى أن الاجتماع يشمل أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واللجنة المركزية لحركة "فتح"، والأمناء العامين للفصائل بما فيها "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وممثلي وقادة أجهزة الأمن، وطاقم الرئاسة.

وأضاف زكي: "آن الأوان لأن لا تراهن القيادة الفلسطينية على عرب محكومين بأدوات صهيونية، وأن تعمل اعتمادا على شعب الجبارين".

وتابع: "حان وقت تحييد كل التناقضات الداخلية ومواجهة الخطر المحدق بالمشروع الفلسطيني وبالمقدسات وحياة الناس".

والخميس، أعلنت الإمارات و"إسرائيل"، التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أميركية.

وجاء في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث أن "الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، اتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين "إسرائيل" والإمارات".

وعلم مراسلنا، أن قيادة السلطة وجهت دعوات لحركتي حماس والجهاد الاسلامي وقوبلت هذه الدعوة بالترحاب.