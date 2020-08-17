سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار - تحويل الليرة اليوم الاثنين 17- 8 - 2020

لا يزال سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي تشكل أحد اهم اولويات السوريين، بالنظر إلى التذبذب الحاصل في اسعار الصرف سواء في المصرف المركزي أو على صعيد الصرف في السوق السوداء (سوق الصرافين)، وبالنظر إلى المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة السورية والدولية.

وعلى الرغم من فرض الولايات المتحدة الأمريكية قانون قيصر على سوريا، إلا ان الاجراءات الحكومية السورية تمكنت من التصدي لذلك القانون، ما مكنها من الحفاظ على سعر الليرة مقابل الدولار، ليس هذا فحسب، بل ساهمت الاجراءات الحكومية السورية في تحسين الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي.

يشار إلى ان تحسن طفيف طرأ على سعر صرف الليرة السورية، خلال الساعات الماضية، بتأثير عاملين اثنين، أحدهما تصريح رئيس النظام السوري، بشار الأسد، حول العملة السورية.

وبحسب موقع “الليرة اليوم”، المتخصص بأسعار العملات الأجنبية، بلغ سعر الصرف اليوم، الاثنين 17 آب، حوالي 2050 ليرة للدولار الواحد، بعد أن كان 2300 الأسبوع الماضي.

وتأثرت الليرة السورية بعاملين: الأول إعلان وزارة المالية في حكومة النظام السوري نتائج الاكتتاب على سندات الخزينة بالليرة السورية.

اسعار الليرة السورية مقابل الدلار الأمريكي اليوم

الدولار الليرة 1 دولار امريكي 2050 ليرة

وتشهد السوق السوداء محاربة من قبل الحكومة السورية، واستطاعت الحكومة السورية أن تفرض هامشاً ضئيلاً من المناورة بالنسبة للصرافين في السوق السوداء، وهي إحدى الإجراءات التي دفعت سهم الليرة السورية للتحسن امام الدولار.