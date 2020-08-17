اسعار الدجاج في غزة اليوم الاثنين 17/8/2020- ارتفاع متواصل

تواصل أسعار الدجاج في قطاع غزة اليوم الاثنين 17/8/2020 الارتفاع ليصل سعر الكيلو من 10-11 شيقلاً .
وجاءت اسعار الدجاج ملحقاتها اليوم الاثنين 17/8/2020 على النحو التالي :
1 - كيلو الدجاج حي من 10 شيكل
--دجاج صافي 15 شيكلاً
2 - كيلو استيكات 21شيكل
3 - دبوس الدجاج 12-13 شيكل
4 - كيلو فخذ الدجاج 15 شيكل
5- كيلو صدر الدجاج 22شيكل
6- كيلو كبدة الدجاج 15 شيكل
7- كيلو جناح الدجاج 9 شيكل
8- كيلو الشيش 23شيكل
و جاءت أسعار الحبش في أسواق قطاع غزة اليوم الاثنين 17/8/2020على النحو التالي:
الحبش: 11شيكل
صدر: 16 شيكل
فخد أنثى بظهر: 11 شيكل
فخد أنثى بدون ظهر: 10 شيكل
فخد ذكر بظهر: 9 شيكل