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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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وزيرة الصحة تحذر من تفشي واسع ل"كورونا" وسيناريو الإغلاق الشامل وارد

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:22 - 17 اغسطس 2020
فيروس كورونا فيروس كورونا
تقارير
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حذرت وزير الصحة الدكتور مي كيلة اليوم الاثنين 17/8/2020، من خطورة تفشي فيروس كورونا بشكل واسع خلال الايام القادمة .

وقالت د. كيلة ان عدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة الصحية قد تجعلنا امام خطر كبير وانتشار كبير لفيروس كورونا .

وبينت الوزرة كيلة خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان سيناريو الاغلاق الشامل قد يعود اذا استمر عدم الالتزام بإجراءات الًوقاية.

وكانت وزارة الصحة أعلنت بالأمس عن تسجيل حالتي وفاة و381 إصابة جديدة بفيروس كورونا و450 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزيرة الصحة أن نسبة التعافي بلغت 60.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 38.5%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 26 مريضاً غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

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