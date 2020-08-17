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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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مصادر: الداخلية تعتقل أحد المتهمين المتورطين في قتل المناضل جبر القيق

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 07:52 - 17 اغسطس 2020
مطلوبون للعدالة (الصورة حسب ما نشرتها وزارة الداخلية في غزة) مطلوبون للعدالة (الصورة حسب ما نشرتها وزارة الداخلية في غزة)
تقارير
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اعتقلت قوة شرطية خاصة تابعة لوزارة الداخلية صباح اليوم الإثنين، أحد المتهمين بقتل المناضل الفلسطيني جبر القيق، وذلك في منطقة الفخاري شرق خانيونس.

وأفادت المصادر الخاصة أنَّ الداخلية تمكنت من القاء القبض على فادي صبحي الصوفي بعد معلومات ومتابعة حثيثة للمتهم.

وكانت وزارة الداخلية نشرت صور ثلاثة مطلوبين لها بينهم فادي الصوفي، إلى جانب شادي الصوفي، ودياب الدباري.

واستشهد القيق وهو أسيرٌ فلسطيني سابق في تاريخ 12 يوليو الماضي، بإطلاق نار من قبل مسلحين، بالقرب من الحي السعودي غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

 

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