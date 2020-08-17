مصادر: الداخلية تعتقل أحد المتهمين المتورطين في قتل المناضل جبر القيق

اعتقلت قوة شرطية خاصة تابعة لوزارة الداخلية صباح اليوم الإثنين، أحد المتهمين بقتل المناضل الفلسطيني جبر القيق، وذلك في منطقة الفخاري شرق خانيونس.

وأفادت المصادر الخاصة أنَّ الداخلية تمكنت من القاء القبض على فادي صبحي الصوفي بعد معلومات ومتابعة حثيثة للمتهم.

وكانت وزارة الداخلية نشرت صور ثلاثة مطلوبين لها بينهم فادي الصوفي، إلى جانب شادي الصوفي، ودياب الدباري.

واستشهد القيق وهو أسيرٌ فلسطيني سابق في تاريخ 12 يوليو الماضي، بإطلاق نار من قبل مسلحين، بالقرب من الحي السعودي غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.