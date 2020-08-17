المدفعية الإسرائيلية تقصف موقعين للمقاومة جنوب وشمال قطاع غزة

قصفت المدفعية الإسرائيلية الثقيلة، فجر اليوم الثلاثاء، موقعين تابعين للمقاومة الفلسطينية شمال وجنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية بأن مدفعية الاحتلال أطلقت في الساعة الواحدة والنصف فجرا قذيفتين صوب مرصد للمقاومة شرق بلدة بيت حانون في الشمال، وقذيفة باتجاه مرصد شرق خانيونس.

في السياق، أعلن جيش الاحتلال أن دبابات الجيش قصفت مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بزعم الرد على اطلاق البالونات حارقة نحو المستوطنات، والتي أطلقها الشباب الثائر في أعقاب تنصل حكومة الاحتلال من التزامات تفاهمات التهدئة الموقعة في مايو/ايار 2019.