طالع طقس فلسطين اليوم الإثنين.. كيف  ستكون الأجواء؟!

توقعت دائرة الارصاد الجوية أن يكون اليوم الاثنين 17 اغسطس 2020 حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً إلى شديد الحرارة في بقية المناطق.

ووفقاً لدائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية فمن المتوقع أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ووجهت دائرة الارصاد الجوية في نشرتها اليومية الدورية، تحذيرات مهمة للمواطنين، تتمثل في ضرورة تجنب التعرض المباشر للشمس لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

كما، وحذرت الدائرة المواطنين من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.