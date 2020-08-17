7 فوائد صحية للعنب ستجعلك تملء ثلاجتك بتلك الفاكهة!

تعتبر فاكهة العنب من أكثر الفواكه التي يعشقها الناس في فصل الصيف، وتشتهر فلسطين في زارعة جميع انواع الأعناب، ويعتبر سعرها مناسباً لجميع الفئات الاقتصادية.

ويعتبر العنب بجميع أنواعه أحد أكثر الفواكه المشهورة منذ القدم في فلسطين، إذ وجد علماء الآثار أدوات أثرية لصناعة النبيذ وتخزين الزبيب، وهو ما يدل على ان الفلسطينيين الكنعانيين كانوا يزرعون العنب.

ويتناول الناس العنب لمذاقه الحلو اللذيذ، لكن ما هي الفوائد الصحية للفاكهة التي تعتبر الاكثر مبيعاً في فصل الصيف:

يتواجد العنب بعدة أصناف وألوان، فنجد العنب الأحمر والعنب الأخضر والعنب البنفسجي، كما ويتم استخدامه في صناعة النبيذ والمربى والدبس والعصائر المختلفة، وعند تجفيفه نحصل على الزبيبk وقد تجد أنواع من العنب الخالية من البذور وبعضها مع البذور، والعنب عموماً هو مصدر مثالي للعديد من المغذيات ومضادات الأكسدة.

ولقد ربطت العديد من الأبحاث والدراسات تناول العنب باثار ايجابية على الصحة، كالمساعدة في الوقاية من كل من امراض القلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم والإمساك والسرطانات. فما صحة ذلك؟ دعونا نتعرف في هذ المقال على أهم فوائد العنب وأنواعه المختلفة لصحتك.

فوائد العنب

1- التقليل من مستويات الكولسترول في الجسم

باحتواء العنب على الألياف الغذائية ومواد فعالة ومضادات أكسدة فسيكون له دور كبير في تخفيض نسبة كولسترول الدم، ويحتوي العنب الأحمر بشكل خاص على تراكيز كبيرة من مادة ريسفيراترول Resveratrol التي تساهم في التحكم بمستويات الكولسترول في الجسم.

2- العنب وتعزيز صحة القلب والشرايين

بما أن تناول العنب -كما ذكرنا سابقاً- يساهم في ضبط مستويات الكولسترول في الجسم فانه بالتأكيد سوف يساهم في زيادة صحة الشرايين والقلب، والسبب في ذلك غالباً يعود إلى احتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم واللذين يعتبران مهمين لتنظيم عمل القلب والأوعية الدموية المختلفة ولضبط مستويات ضغط الدم.

3- الوقاية من فقر الدم وعلاجه

بسبب محتوى العنب العالي من الحديد، فهو يعتبر مهماً في عملية صناعة الهيموجلوبين الضروري لعلاج حالات فقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

4- تعزيز صحة الجهاز الهضمي وعمليات الأيض

إن المحتوى العالي من الألياف في العنب بكافة أنواعه، يساهم بشكل كبير في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتحسين عمليات الأيض في الجسم، كما ويساعد في تسهيل عملية الهضم، ومحتوى العنب من بعض المعادن (مثل البوتاسيوم) يعتبر عاملاً مساعداً في عمل الأمعاء والعضلات والأعصاب، ومنظم لتوازن السوائل في الجسم.

5- العنب والوقاية من الإمساك

بفضل محتوى العنب العالي من الألياف، فهو يساهم في تسهيل عملية الهضم والإخراج في الجسم والتخلص من الفضلات وبالتأكيد يساعد في الوقاية من الامساك.

6- العنب كمضاد للالتهابات

تساهم مضادات الأكسدة التي يحويها العنب في تعزيز مناعة الجسم، بالإضافة إلى وجود مادة ريسفيراترول التي تعمل على إضفاء خواص مضادة للالتهابات في العنب لتجعل منه فاكهة تساعد في الوقاية من الأمراض المعدية ومن الالتهابات المختلفة وخاصة التهاب المفاصل، بالإضافة إلى أن العنب يساعد على التخفيف من التشنجات بفضل محتواه العالي بالمغنيسيوم.

7- العنب وتعزيز صحة الفم

تساعد الأحماض التي يحويها العنب في تعزيز صحة الفم والأسنان، عن طريق المساهمة في خلق بيئة متوازنة في الفم.