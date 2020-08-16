مدينة القدس تسجل إصابة 146 إصابة بفيروس كورونا خلال 48 ساعة

سجلت مدينة القدس المحتلة 146 إصابة بفيروس كورونا (كوفيد_19) خلال 48 ساعة، بانخفاض نسبي مقارنة بالأيام الماضية.

وأفاد الدكتور علي الجبريني مدير وحدة مكافحة كورونا القدس أن مدينة القدس المحتلة شهدت خلال يومين تسجيل ١٤٦ إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضح أن حالات الشفاء شهدت ارتفاعا ملحوظا بلغ خلال الأيام الأخيرة حوالي ٢٩٠ حالة، لينخفض عدد الحالات النشطة إلى ١٧٢٦ مقابل ١٨٧٠ حالة قبل ثلاثة أيام.

وأوضح الجبريني أن وفدا من وزارة الصحة قام بزيارة إلى مدينة القدس وخصوصا مستشفيات المدينة وعاين الوضع الصحي الصعب وعدم التزام المواطنين بتعليمات الصحة.

وقال أن وزارة الصحة أطلقت مناشدة للمواطنين المقدسيين بضرورة التقيد بالتوصيات الصحية خصوصا في أماكن التجمعات والتجمهرات ومنع المناسبات الاجتماعية العديدة التي تسببت بارتفاع عدد الإصابات في المدينة منذ عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأكد الدكتور الجبريني على ضرورة مواصلة التزام المواطنين بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم والنظافة الشخصية مع إجراء الفحوصات الخاصة بالكشف عن الفيروس.