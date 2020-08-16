"الشباب الثائر" يواصلون إطلاق البالونات الحارقة تجاه المستوطنات والمواقع العسكرية الإسرائيلية

واصل الشباب الثائر اليوم الأحد إطلاق البالونات والطائرات الورقية الحارقة تجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، رداً على تهرب حكومة الاحتلال من تنفيذ تفاهمات التهدئة مع المقاومة.

وأفاد مراسل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أن مجموعات من الشباب الثائر كثفت خلال الأسبوع الماضي من اطلاق البالونات والطائرات الورقية الحارقة، تجاه الاحراش الزراعية، ما أدى إلى اندلاع النيران في نواحي عدة داخل المستوطنات الإسرائيلية الجاثمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وذكر مراسلنا ان عشرات الشبان من الوحدة شاركوا في عملية إطلاق البالونات والطائرات الورقية الحارقة، وسط مطالبات منهم بضرورة أن تلتزم قوات الاحتلال الإسرائيلي بتفاهمات التهدئة المقاومة.

وحذرت الوحدة في بيان صحفي وصل فلسطين اليوم نسخة عنه الاحتلال الإسرائيلي من استهداف شبان الوحدة على طول الخط الزائل.

وأفادت وسائل إعلام الاحتلال أمس السبت، أن أكثر من 45 حريقاً اندلع في أغلب المستوطنات المحاذية للقطاع ما أدى لحرق مئات الدونمات الزراعية للاحتلال الإسرائيلي، نتيجة إطلاق عشرات الطائرات الورقية الحارقة.

وذكرت وسائل اعلام الاحتلال بأن طواقم الإطفاء الإسرائيلية تحاول اخماد النيران في الأحراش الزراعية، لافتاً إلى أن طواقم الاطفاء يشعرون بالعجز حيال استمرار الفلسطينيين في اطلاق البالونات والطائرات الحارقة بشكل يومي.

يذكر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتهرب من تنفيذ تفاهمات التهدئة مع فصائل المقاومة برعاية مصرية وقطرية ودولية مقابل عودة الهدوء على حدود قطاع غزة ووقف كافة المظاهرات السلمية وأدواتها الشعبية.

وانطلقت مسيرة العودة وكسر الحصار في (30/3/2018) للتأكيد على كسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وللتأكيد على أبناء شعبنا الفلسطيني لا زالوا متمسكين بحقهم في العودة إلى أراضيهم المحتلة عام 48.