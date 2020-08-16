القيادي بدران للشيخ صلاح: علمت الدنيا كيف يكون القائد الواثق بنصر الله

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدرا: "إنَّ الشيخ رائد صلاح يدافع عن ثوابت الامة وعقيدتها، وهو المثال والنموذج للفلسطيني الذي بقي صامداً في ارضنا المحتلة عام 48".

وأضاف بدران في تغريدة على صفحته الشخصية في موقع تويتر: "الشيخ صلاح صورة أصيلة عن وحدة الشعب وأصالته وإصراره على أخذ حقوقه كاملة مهما كانت التضحيات.. سلام لك حيثما كنت .عالي الهامة مرفوع الرأس".

وتابع: "لست وحدك .. فانت رمز للحرية يستنير بك كل الأحرار في هذا العالم، لست ضعيفا فهذا الاحتلال بجبروته ينهزم امام صمودك وصلابتك، بوركت وانت تعلم الدنيا كيف يكون القائد الواثق بنصر الله الرائد لا يكذب اهله ولا يتخلى عنهم، ولك من إسمك نصيب".