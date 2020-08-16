اعداد المصابين تتضاعف.. فشل خلطة أعشاب رئيس مدغشقر في منع تفشي كورونا

في الوقت الذي روج فيه الرئيس المدغشقري أندري راجولينا لخلطة عشبية زعم أنها تستطيع القضاء على فيروس كورونا (كوفيد_19) تضاعفت أعداد المصابين بشكل مضاعف في مدغشقر.

وعلى الرغم ان مدغشقر شهدت خلال الأيام الماضية طفرة في زيادة اعداد المصابين بفيروس كورونا، إلا أن الرئيس راجولينا لايزال يصر على أن مزيج الأعشاب المسمى "كوفيد – أورغانيك" هو الحل السحري لعلاج مرضى كورونا.

وأطلق المزيج في ضجة كبيرة في أبريل الماضي والذي يتم إنتاجه من قبل معهد "ملغاشي" للبحوث التطبيقية من نبات الشيح المستخدم في علاج الملاريا، ونباتات أخرى.

وتضاعفت الحالات 4 مرات في الشهر الماضي مع أكثر من 13 ألف إصابة، و162 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، الذي انتشر في جميع مناطق الجزيرة باستثناء منطقة واحدة.

وتم تسويق المزيج كوسيلة وقائية وعلاجية، خلال الأشهر الأربعة الماضية، إذ جرى تقديمه للأطفال في المدراس.

ووزع الرئيس المنشط في وقت سابق من الشهر، إلى جانب الضروريات مثل الأرز والزيت والسكر على المجتمعات الفقيرة في العاصمة أنتاناناريفو.

وقال: "الوباء لن يدوم ويمر فقط وسنهزمه"، مشيرا إلى أن عدد المصابين ليس مرتفعا في ضواحي العاصمة، حيث بدأ التوزيع المجاني للمشروب قبل بضعة أشهر.

من جهتها، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها "ترحب بالابتكارات القائمة على العلاجات التقليدية"، لكنها "تريد أدلة علمية قبل دعم استخدامها".

وحتى الآن لم يتم الإعلان عن أي نتائج للتجارب السريرية، على الرغم من أن ذلك لم يمنع هذا المنشط من أن يصبح مصدر فخر إفريقي بالنسبة للبعض، حيث تم إرسال شحنات مجانية منه إلى عشرات الدول الإفريقية.

المصدر: "وكالات"