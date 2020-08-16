عريقات يشن هجوماً على اتفاق الإمارات: قتلتم حل الدولتين!

اكد أمين سر منظمة التحرير صائب عريقات ان الاتفاق الإماراتي – الإسرائيلي برعاية أمريكية "يقضي على أي إمكانية لإحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

واوضح عريقات في تصريحات صحفية أن اتفاق التطبيع الإسرائيلي - الإماراتي "يقتل حل الدولتين"، مستدركاً "لماذا سيتحدث (رئيس وزراء إسرائيل بنيامين) نتنياهو عن حل الدولتين إذا كان يعتقد أن الدول العربية ستصطف حوله لصنع السلام؟".

ووصف المسؤول الفلسطيني الخطة الأمريكية بأنها مزيج من "الغطرسة والجهل".

وأكد عريقات أن القيادة الفلسطينية لم تتلق بعد ردا على طلبها عقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، مؤكدا أنه وجه رسائل إلى كل من السعودية والبحرين وطلب منهما الضغط على الإمارات لدفعها إلى التراجع عن قرارها.