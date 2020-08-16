كي لا يتكرر انفجار بيروت.. العراق يخلي ميناء أم قصر من حاويات وبراميل شديدة الخطورة

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق اليوم الأحد، إخلاء ميناء أم قصر الأوسط بمحافظة البصرة من حاويات وبراميل بداخلها مواد شديدة الخطورة.

وقالت المنافذ الحدودية في بيان صحفي، إن "عملية الإخلاء جاءت تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة عاجلة للكشف عن المواد عالية الخطورة (كيمياوية، مزدوجة الاستخدام، نترات الأمونيا) في المنافذ الحدودية كافة (برية، بحرية، جوية) واتخاذ جميع الإجراءات العملية والاحترازية بإبعادها عن المناطق والتجمعات السكانية".

وأضافت: "تم إخلاء ميناء أم قصر من حاويات بداخلها مواد شديدة الخطورة ونقلها إلى أماكن آمنة لضمان سلامة المواطنين والمنشآت الحكومية".