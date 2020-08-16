رابط سلف الرافدين الخاصة بمنتسبي الداخلية 2020

فعَّلَ المكتب الإعلامي العراقي رابط تقديم طلب سلف الرافدين الجديدة لمنتسبي الداخلية موظفين 2020 في الجمهورية، مع إشارته إلى ان التقديم سيكون إلكترونياً، ولن تقبل أي طلبات خارج سياق الرابط أدناه.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي العراقي إلى أن الرابط المعتمد لتقديم طلب سلف الرافدين لمنتسي الداخلية العراقية سيكون عبر الموقع الرسمي للمكتب الإعلامي.

وأطلق المكتب الاعلامي للمصرف دفعة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي وزارة الداخلية وتشكيلاتها عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية بعد ان تم التقديم على السلف الكترونيا”.

وذكر المكتب الإعلامي العراقي أنَّ الفئات المشمولة المستفيدة من سلف وزارة الداخلية، حيث قالت إن مديرية جنسية وجوازات والاقامة في محافظة بابل، مديرية احوال الكرخ، الادلة الجنائية في بغداد، مديرية شرطة الطاقة.

كما بينت :"حرس الحدود - المقر – بغداد، وكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات والامن الاتحادي، الدفاع المدني - المقر العام-بغداد، الدفاع المدني في محافظة بابل، المعهد العالي للتطوير الامني، الدفاع المدني / الكرخ، الدفاع المدني / الرصافة".

وطالب مصرف الرافدين، جميع المواطنين نداء بضرورة مراجعة فروع المصرف في بغداد والمحافظات لتسديد مابذمتهم من اقساط شهرية للقروض والتسهيلات المالية التي تم منحها اياهم.

وحث المواطنين تقديم طلبات السلف الإلكترونيات وعدم التوجه الى المقر الرسمي والتجمهر، بسبب الاجراءات الاحترازية المعمول بها بناء على توصيات وزارة الصحة العرقية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.