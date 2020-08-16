إيلي كوهين: ثلاث دول عربية ستحذو حذو الإمارات في تطبيع العلاقات

توقع وزير المخابرات "الإسرائيلي" إيلي كوهين اليوم الأحد، أن تحذو كلاً من دولة البحرين وسلطنة عمان حذو الإمارات في تطبيع العلاقات مع "إسرائيل".

وقال كوهين في تصريح لإذاعة الجيش: "في أعقاب هذه الاتفاقية مع الإمارات ستأتي اتفاقيات أخرى مع المزيد من دول الخليج والدول الإسلامية في أفريقيا".

وتابع "أعتقد أن البحرين وسلطنة عمان على جدول الأعمال بالتأكيد. بالإضافة إلى ذلك، فهناك في تقديري فرصة بالفعل في العام المقبل لاتفاق سلام مع دول أخرى في أفريقيا وعلى رأسها السودان".

وأشادت كل من البحرين وسلطنة عمان بالاتفاق الإماراتي "الإسرائيلي" على الرغم من أنهما لم يعلقا على آفاق تطبيع علاقاتهما معها.

والتقى رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بزعماء من السودان وعمان خلال العامين الماضيين.

وقال مسؤول أمريكي كبير يوم الجمعة إن البيت الأبيض يتواصل مع دول "عديدة" في المنطقة في محاولة لمعرفة إن كانت اتفاقات أخرى ستخرج إلى النور.

وامتنع المسؤول عن ذكر أسماء الدول لكنه قال إنها دول عربية وإسلامية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي والإمارات يوم الخميس الماضي عن اتفاق لتطبيع العلاقات الدبلوماسية وبدء روابط جديدة واسعة فيما بينهما، وهو ما اعتبره الفلسطينيين بأنه يشكل خيانة للقدس والاقصى وفلسطين.