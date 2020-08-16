سلطة الطاقة تحمل الاحتلال مسؤولية أزمة الكهرباء بغزة

حمّل رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم، اليوم السبت، الاحتلال "الإسرائيلي" مسؤولية الآثار الكارثية المترتبة على توقف محطة توليد الكهرباء في غزة عن العمل.

وقال ملحم في تصريح صحفي، إن محطة توليد كهرباء غزة ستتوقف عن العمل بكامل قدرتها الإنتاجية يوم الثلاثاء المقبل.

ولفت إلى أن قرارات الاحتلال الأخيرة من إغلاقه لمعبر كرم أبو سالم، ومنع إدخال الوقود اللازم لتشغيل المحطة، منذ الأربعاء الماضي، تسببت بزيادة العجز في إمدادات الطاقة الكهربائية للمواطنين لتصبح أكثر من 75%.

وأكد ملحم أن توقف المحطة عن العمل سيؤثر سلبا على كافة مناحي الحياة في قطاع غزة.