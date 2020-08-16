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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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التعليم تعلن تمديد فترة تقديم طلبات منح الدراسات العليا في مصر

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 17:52 - 16 اغسطس 2020
التربية و التعليم التربية و التعليم
تقارير
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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، تمديد فترة تقديم طلبات منح الدراسات العليا في مصر لدرجتي (الماجستير والدكتوراة) حتى يوم الأربعاء الموافق  26 /8 /2020.

ونوّهت الوزارة أنه بات بإمكان الطلبة الاستعاضة عن وثيقة معادلة الشهادات من المجلس الأعلى للجامعات المصرية بإفادة تثبت التقدم بطلب المعادلة من المجلس، لتسهيل استكمال إجراءات الحصول على قبول من الجامعات المصرية الحكومية.

ودعت الوزارة الطلبة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح زيارة الرابط الآتي https://tinyurl.com/y6dqov48 للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق والشروط والتخصصات المطلوبة.

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