الامارات ترفع الحظر على الاتصال المباشر في المكالمات الهاتفية لـ "اسرائيل"

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو اليوم الأحد 16/8/2020 افتتاح الخطوط الهاتفية بين "إسرائيل" والإمارات كخطوة تطبيعية أولى بعد الإعلان عن إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.

و اشارت صحيفة "اسرائيل اليوم" العبرية الى أن وزارة الاتصالات الإماراتية رفعت الحظر المفروض على الاتصال المباشر في المكالمات الهاتفية الدولية لـ "إسرائيل" وتصفح المواقع الإسرائيلية من داخل الإمارات.

ووفقا للصحيفة فلم يكن من الممكن إجراء مكالمات هاتفية دولية عن طريق الاتصال المباشر بين البلدان وتم حظر مواقع الويب ذات الامتداد CO.IL في الدولة.

وتحاول "إسرائيل" منذ سنوات تلقي إشارات تطبيع من الإمارات ودول أخرى في الخليج على شكل إمكانية الاتصال المباشر في المكالمات الهاتفية الدولية بين الدول.

كما حاولت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الترويج لمثل هذه الحزمة من الإيماءات عدة مرات كجزء من مبادراته للسلام ولكن دون جدوى.