الصحة بغزة: لم نجرٍ أي فحوصات و لا اصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أنها لم تقم بفحص أي عينة جديدة لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وأن لا إصابات جديدة في القطاع.

وأوضحت الصحة في بيانها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا أن عدد العينات التي جرى فحصها منذ مطلع مارس الماضي هي 14530 جميعها سلبية باستثناء 83 حالة، وتوفيت حالة واحدة منها فقط، فيما تعافت 71 حالة، ولا تزال 11حالة نشطة تتلقى العلاج في مشفى الصداقة التركي جنوب غزة.

وأشارت إلى أنها تتابع الحالة الصحية ل 2215 مواطنا ومواطنة في ثلاثة عشر مركزا للحجر الصحي موزعة على مناطق مختلفة من قطاع غزة وهم بحالة صحية مطمئنة.